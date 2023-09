Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 67,24 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,80 EUR zu. Bei 66,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271.136 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 51,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 09.08.2023. In Sachen EPS wurden 1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.425,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,49 EUR je Continental-Aktie.

