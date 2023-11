Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 68,34 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,34 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 68,42 EUR zu. Mit einem Wert von 68,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.052 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 15,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 25,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 73,11 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,71 EUR je Continental-Aktie.

