Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag höher

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 76,68 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 76,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 77,00 EUR. Bei 76,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 14.524 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.395,60 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

