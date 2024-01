Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 72,44 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 72,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 72,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.480 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 19,66 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,22 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.395,60 EUR gelegen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,48 EUR im Jahr 2023 aus.



