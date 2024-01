Continental Aktie News: Continental büßt am Dienstagvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 72,74 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 72,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,74 EUR aus. Bei 72,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.877 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,94 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Abschläge von 19,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,22 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,47 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt am Montagnachmittag