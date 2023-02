Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06:59 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 70,28 EUR. Bei 71,20 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 70,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237.943 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 24,04 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,45 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,62 EUR im Jahr 2022 aus.

