Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 77,44 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:49 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 77,94 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,08 EUR. Zuletzt wechselten 65.083 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 2,32 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.240,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.395,60 EUR umgesetzt worden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2023 aus.

