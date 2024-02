Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 76,98 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,94 EUR. Bei 77,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 152.459 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 24,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 1,50 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,50 EUR für die Continental-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.395,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,42 EUR je Aktie belaufen.

