Continental Aktie News: Continental am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 77,14 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 77,14 EUR. Bei 77,34 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.645 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 2,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50 EUR an.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.240,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.395,60 EUR umgesetzt worden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,42 EUR je Aktie belaufen.

