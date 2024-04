Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Continental

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 65,66 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 65,66 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 64,70 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,20 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.123 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 19,40 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 11,36 Prozent sinken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,63 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.270,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,15 EUR je Aktie belaufen.

