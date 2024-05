Continental Aktie News: Continental am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Continental

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 62,90 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 62,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 63,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.163 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2024 auf bis zu 78,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,13 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

