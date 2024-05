Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 62,50 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 62,50 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 62,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.434 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,13 EUR.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,06 EUR je Continental-Aktie.

