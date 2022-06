Continental Aktie News: Continental am Vormittag schwächer

Die Continental-Aktie notierte um 16.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 72,46 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 72,24 EUR. Bei 72,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.607 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 116,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,46 EUR je Continental-Aktie an.

Continental veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.258,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Continental die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,74 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co. gesucht: Chinesische Konjunktursignale treiben Auto-Aktien an

Analysten sehen für Continental-Aktie schwarz

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com