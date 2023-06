Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Continental 72,40 EUR

0,75% Charts

News

Analysen

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 71,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 71,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 210.443 Stück.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 10,70 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,20 EUR aus.

Am 10.05.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.283,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie im Minus: Continental baut auch bei nachhaltigen Reifen auf attraktive Marge

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie höher: Continental will mittelfristiges Gewinnziel überprüfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com