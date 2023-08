Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 66,34 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 66,34 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 66,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.014 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,40 EUR.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,63 EUR je Continental-Aktie.

