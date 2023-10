So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Aufwind

16.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 63,72 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 63,72 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,72 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.983 Continental-Aktien. Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 24,36 Prozent zulegen. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 47,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus. Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht Abschläge LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Bildquellen: Continental