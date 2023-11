Continental Aktie News: Continental am Vormittag leichter

So entwickelt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 69,40 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 69,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 69,22 EUR. Bei 69,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 4.650 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,18 Prozent hinzugewinnen. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 27,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.240,10 EUR – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.395,60 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,71 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

NASDAQ-Wert Goodyear im Aufwind: Conti-Rivale Goodyear plant Spartenverkauf und Kostensenkungen

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 5 Jahren verloren

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen