Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 69,22 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 69,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,54 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.604 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,60 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 35,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.03.2025 erwartet. Continental dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

