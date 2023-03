Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Vormittag zu

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 67,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.970 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 15,70 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Mit einem Kursverlust von 50,76 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 83,43 Prozent auf 10.270,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

