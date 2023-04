Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Continental 68,86 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 68,84 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.504 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 55,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.03.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.599,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 83,43 Prozent gesteigert.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

