Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 62,18 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 62,18 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 61,92 EUR ein. Bei 62,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 196.620 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,43 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.05.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 8,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

