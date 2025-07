Continental Aktie News: Continental reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So bewegt sich Continental

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 75,66 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 75,66 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 76,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 75,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.853 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,57 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,13 EUR.

Continental veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 9,13 EUR im Jahr 2026 aus.

