Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 53,94 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 54,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,50 EUR. Bisher wurden heute 33.990 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 75,78 EUR angegeben.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,24 EUR je Aktie aus.

