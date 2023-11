Aktienkurs aktuell

Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Aufschlag

17.11.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 69,34 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 69,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 69,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,82 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 59.089 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,69 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,00 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu NASDAQ-Wert Goodyear im Aufwind: Conti-Rivale Goodyear plant Spartenverkauf und Kostensenkungen

