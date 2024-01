Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 71,72 EUR.

Bei der Continental-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,72 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 72,02 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 71,58 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.075 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,49 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,22 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

