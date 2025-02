Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,90 EUR an der Tafel.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 69,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 70,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,56 EUR aus. Mit einem Wert von 69,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 45.412 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2024 auf bis zu 76,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,33 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 05.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Erste Schätzungen: Continental zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu