Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 71,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 71,56 EUR zu. Bei 72,96 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,68 EUR. Zuletzt wechselten 170.681 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,11 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 10,10 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Continental wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Continental rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,19 EUR je Aktie aus.

