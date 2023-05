Continental Aktie News: Continental am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Continental 67,12 EUR

-0,12% Charts

News

Analysen

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 67,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 68,40 EUR. Bei 68,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 42.301 Stück.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 14,34 Prozent niedriger. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 53,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,30 EUR.

Am 08.03.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.270,60 EUR im Vergleich zu 9.278,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie steigt deutlich: Höherer Gewinn als erwartet - Continental enttäuscht aber beim Cashflow

Ausblick: Continental vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com