Continental Aktie News: Continental büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 65,50 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 65,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,08 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.514 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 17,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Abschläge von 32,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,40 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.444,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen.

Die Continental-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,64 EUR fest.

