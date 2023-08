Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,56 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 65,56 EUR abwärts. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,18 EUR nach. Bei 65,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.170 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,40 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 09.08.2023. Das EPS lag bei 1,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,26 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.425,90 EUR im Vergleich zu 9.444,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

