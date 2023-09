Continental Aktie News: Continental am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 66,36 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 66,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 66,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.540 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,41 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 33,23 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,00 EUR aus.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,26 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,49 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental verloren

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Continental abgeworfen