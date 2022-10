Continental Aktie News: Continental steigt am Dienstagmittag

Um 12:22 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 51,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.241 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,83 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,46 EUR.

Am 09.08.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.907,90 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie dreht ins Plus: Barclays senkt Kursziel für Continental

VW-Aktie tiefer: Volkswagen-Konzern will Milliarden-Joint-Venture mit chinesischer KI-Firma

September 2022: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com