Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 65,30 EUR zu.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 65,30 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,92 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.137 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,35 Prozent. Bei 48,35 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 71,00 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

