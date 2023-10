Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 64,10 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 64,10 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,92 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,76 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 202.824 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 48,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,00 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.425,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR in den Büchern standen.

Die Continental-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Continental dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,72 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Vitesco- und Schaeffler-Aktien in Grün: Vitesco prüft Schaeffler-Übernahmeangebot - Vitesco erhält Controller von Infineon