Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 65,50 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 65,50 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,76 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.524 Stück gehandelt.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 17,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 48,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 10.425,90 EUR gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

