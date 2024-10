Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Nachmittag zu

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:52 Uhr 4,2 Prozent. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,32 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 337.551 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 29,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,97 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,89 EUR an.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,02 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus