Continental Aktie News: Continental am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 75,82 EUR nach.

Um 11:46 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 75,82 EUR ab. Die Continental-Aktie sank bis auf 75,18 EUR. Mit einem Wert von 75,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.517 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 54,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 27,80 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,56 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.240,10 EUR – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.395,60 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Continental-Aktie vor möglichem Fehlausbruch nach Kaufempfehlung - neue Konzernzentrale in Hannover eröffnet