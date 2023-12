Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 75,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 75,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 75,76 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.618 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,51 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 27,80 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 77,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Continental.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

