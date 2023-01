Continental Aktie News: Continental gibt am Nachmittag ab

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 4,0 Prozent auf 63,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 62,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 605.576 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,83 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 43,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,91 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.395,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

