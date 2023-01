Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Continental-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 65,52 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 65,42 EUR. Bei 65,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 28.603 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 95,83 EUR markierte der Titel am 19.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 31,63 Prozent Luft nach oben. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 47,87 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,91 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com