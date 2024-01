Continental Aktie News: Continental wird am Freitagmittag ausgebremst

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 71,44 EUR ab.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 71,44 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,40 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 74.130 Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,22 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.395,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.240,10 EUR.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,40 EUR im Jahr 2023 aus.

