Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 70,84 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 70,84 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,72 EUR nach. Bei 72,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 164.524 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 80,22 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.240,10 EUR – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.395,60 EUR eingefahren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,40 EUR je Aktie.

