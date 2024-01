Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag im Plus

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,22 EUR.

Das Papier von Continental legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 72,22 EUR. Bei 72,52 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.654 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 8,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,41 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 80,22 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

