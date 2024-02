Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 74,42 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,4 Prozent auf 74,42 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 74,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.455 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

