Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 76,66 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 76,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 76,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.817 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 31,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.395,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Continental.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Conti-Aktie dennoch im Plus: Betriebsrat und IG Metall üben Kritik an Continental

Continental-Aktie auf Berg- und Talfahrt: Continental kündigt Stellenstreichungen an

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester