Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 69,66 EUR abwärts.

Bei 70,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 158.314 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 26,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent verringert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,27 EUR je Aktie belaufen.

