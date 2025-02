Continental Aktie News: Continental am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 70,46 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 70,56 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,14 EUR ab. Bei 70,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.802 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,16 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR.

Continental veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Continental die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

