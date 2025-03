Continental Aktie News: Continental am Mittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von Continental hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,06 EUR an der Tafel.

Bei der Continental-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,06 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,30 EUR aus. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,08 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.280 Continental-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 2,67 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,64 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,11 EUR aus.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 10,10 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,38 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

