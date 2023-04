Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Continental

Aktien in diesem Artikel Continental 69,32 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Continental-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 68,80 EUR abwärts. Die Continental-Aktie sank bis auf 68,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.029 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,18 Prozent. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Mit Abgaben von 55,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,60 EUR.

Am 08.03.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.270,60 EUR – ein Plus von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 5.599,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,39 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Mercedes-Aktie, VW-Aktie & Co. mit Aufschlägen: Starke Autoaktien dank besserer China-Nachfrage

Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com