Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 62,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 62,50 EUR. Bei 62,26 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Bisher wurden heute 11.496 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. 25,44 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Abschläge von 6,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,00 EUR für die Continental-Aktie.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,02 EUR je Continental-Aktie.

